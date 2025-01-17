ВСУ: Повреждена припортовая инфраструктура Одесской области

Припортовая инфраструктура в Измайловском районе Одесской области была повреждена в результате взрывов. Об этом сообщили Силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram.

Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется. ВСУ также сообщили, что обстановка на юге Украины остается «стабильно напряженной».

Ранее глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов. По его словам, по подконтрольной Украине части Запорожской области велась атака беспилотников.

До этого взрыв произошел в Харькове. Подробности о месте и причине взрыва не сообщалось, местные власти не прокомментировали случившееся.

