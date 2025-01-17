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17:26, 17 января 2025Россия

В России захотели оставить лишь два экзамена для обязательной сдачи после девятого класса

В ГД внесли проект об обязательной сдаче после девятого класса двух предметов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В России захотели оставить лишь два экзамена для обязательной сдачи после девятого класса. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет ТАСС.

На сегодняшний день порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) предполагается сдача экзаменов по четырем предметам.

Депутаты же предложили сократить этот список до двух дисциплин. Речь идет о математике и русском языке. Этих предметов будет достаточно для получения аттестата, считают парламентарии.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия постепенно откажется от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11-го класса. В частности, речь шла о внедрении нового формата оценки знаний выпускников школ, который будет основан среди прочего на советской системе образования.

В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы этого не случится. В октябре 2024 года Госдума уже отклонила законопроект о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом.

Аналогичные инициативы ранее также звучали в отношении ОГЭ, но в Рособрнадзоре их также отвергли, заявив, что полный отказ от сдачи экзаменов после девятого класса может негативно сказаться на мотивации школьников.

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