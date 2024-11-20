Рособрнадзор назвал негативные последствия отказа от ОГЭ

Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно сказаться на мотивации школьников

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) может негативно сказаться на мотивации школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи ОГЭ для девятиклассников, которые не планируют продолжать обучение в школе.

В Рособрнадзоре ответили, что служба готова принимать участие в обсуждениях, а также допускает совершенствование процедуры государственной итоговой аттестации после девятого класса. При этом в пресс-службе назвали негативной последствие отмены ОГЭ.

«Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена.