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17:01, 20 ноября 2024Россия

Рособрнадзор назвал негативные последствия отказа от ОГЭ

Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно сказаться на мотивации школьников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) может негативно сказаться на мотивации школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи ОГЭ для девятиклассников, которые не планируют продолжать обучение в школе.

В Рособрнадзоре ответили, что служба готова принимать участие в обсуждениях, а также допускает совершенствование процедуры государственной итоговой аттестации после девятого класса. При этом в пресс-службе назвали негативной последствие отмены ОГЭ.

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«Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена.

ЖЗЛ
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