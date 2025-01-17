Врач рассказал о влиянии сахарного диабета на здоровье полости рта

Хирург-имплантолог Цицуашвили: Диабет может стать причиной потери зубов

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной потери зубов и серьезных проблем с деснами, предупредил хирург-имплантолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Илиа Цицуашвили. О влиянии сахарного диабета на здоровье полости рта он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач указал, что высокий уровень глюкозы в слюне способствует образованию зубного налета. Он уточнил, что если это вовремя не взять под контроль, начнут стремительно развиваться такие заболевания, как гингивит, пародонтит, кандидоз, ксеростомия и кариес.

При этом Цицуашвили отметил, что поскольку при диабете процесс заживления ран идет медленнее, увеличивается риск воспалений, что, в свою очередь, усугубляет течение самого диабета.

Важно понимать, что восстановление после любых стоматологических процедур у пациентов с диабетом занимает больше времени, чем обычно. Поэтому мы часто продлеваем курс антибактериальной терапии Илиа Цицуашвили хирург-имплантолог

Врач добавил, что если пациент не контролирует уровень сахара в крови, стоматологическое лечение может быть осложнено или вообще невозможно.

Чтобы сохранить здоровье зубов, Цицуашвили посоветовал раз в три месяца посещать стоматолога, чистить зубы мягкой щеткой не менее двух раз в день, использовать зубные пасты с антибактериальными компонентами и применять ирригатор для очищения межзубных промежутков. Кроме того, он рекомендовал пить достаточно воды, отказаться от курения, употребления сладких напитков и алкогольсодержащих ополаскивателей.

Цицуашвили призвал незамедлительно обратиться к врачу при появлении белого налета во рту, гнойных выделений, ощущения сухости, неприятного запаха. Также нельзя игнорировать, если десны начинают болеть или кровоточить при чистке. Еще одним опасным симптомом стоматолог назвал изменение прикуса или появление подвижности зубов.

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