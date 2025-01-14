Стоматолог провел эксперимент и установил сильнее всего окрашивающий зубы напиток

Стоматолог Мэдисон установил, что красное вино окрашивает зубы сильнее, чем кофе

Американский стоматолог Майлз Мэдисон провел эксперимент и установил, какой из четырех популярных напитков — кока-кола, красное вино, кофе или чай — сильнее всего окрашивает зубы. Неожиданным даже для него самого результатом он поделился в соцсетях, передает Daily Mail.

Для эксперимента врач поместил четыре удаленных зуба в разные напитки на 10 дней и в результате выяснил, что больше всего окрасился зуб, пролежавший все это время в красном вине. «Красное вино окрасило весь зуб, включая эмаль и корень, в фиолетовый цвет», — рассказал стоматолог.

В то же время, по словам Мэдисона, кока-кола сделала зуб не только темным, но и разъела его. Причиной этого врач назвал кислоту в составе газированного напитка. В свою очередь, зуб, хранившийся в кофе, стал желтоватым, а его корень — насыщенно-коричневого цвета. Меньше всего пятен на зубе оставил чай.

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