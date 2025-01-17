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13:31, 17 января 2025Спорт

Вяльбе рассказала о зависти иностранцев к российским соревнованиям

Вяльбе заявила, что иностранные коллеги завидуют российским соревнованиям
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о зависти иностранцев к российским турнирам. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят», — заявила Вяльбе. В частности, она отметила лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Татарстане, который может принимать турниры уровня Кубка мира.

Россияне не принимают участия в международных соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.

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Ранее восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген призналась, что лыжным гонкам не хватает соперничества Норвегии и России. «Нам нужно серьезное противостояние», — подчеркнула она.

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