Появились подробности об упавшем в Фонтанку внедорожнике

МВД: водитель упавшего в реку в Петербурге внедорожника пытался скрыться от ГАИ

22-летний водитель внедорожника, упавшего в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, находился в алкогольном опьянении и пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Подробностями ДТП в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщается, сотрудники ГАИ заметили иномарку утром. Автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. На требование остановиться водитель не реагировал, началась погоня. Выехав на набережную, автовладелец не справился с управлением, снес светофор и, протаранив ограждение, рухнул в Фонтанку.

В салоне в момент ДТП находились еще два пассажира, вместе с водителем они выбрались из машины самостоятельно. Из воды их вытаскивали сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы. Одному из полицейских пришлось выбраться на лед, чтобы помочь тонущим, его подстраховывали коллеги. Машину подняли из воды с помощью автокрана.

Несмотря на то что в результате аварии ни водитель, ни пассажиры не получили серьезных травм, их госпитализировали. В больницу их доставили с сильным переохлаждением. Как выяснилось впоследствии, водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии. В его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях, рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее дорожная авария произошла на автотрассе Тула — Белев. В результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадало десять человек: шестерых госпитализировали, еще четверым медики оказали помощь на месте.