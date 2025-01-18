Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 18 января 2025Силовые структуры

Появились подробности об упавшем в Фонтанку внедорожнике

МВД: водитель упавшего в реку в Петербурге внедорожника пытался скрыться от ГАИ
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал МЧС России

22-летний водитель внедорожника, упавшего в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, находился в алкогольном опьянении и пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Подробностями ДТП в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщается, сотрудники ГАИ заметили иномарку утром. Автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. На требование остановиться водитель не реагировал, началась погоня. Выехав на набережную, автовладелец не справился с управлением, снес светофор и, протаранив ограждение, рухнул в Фонтанку.

В салоне в момент ДТП находились еще два пассажира, вместе с водителем они выбрались из машины самостоятельно. Из воды их вытаскивали сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы. Одному из полицейских пришлось выбраться на лед, чтобы помочь тонущим, его подстраховывали коллеги. Машину подняли из воды с помощью автокрана.

Несмотря на то что в результате аварии ни водитель, ни пассажиры не получили серьезных травм, их госпитализировали. В больницу их доставили с сильным переохлаждением. Как выяснилось впоследствии, водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии. В его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях, рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее дорожная авария произошла на автотрассе Тула — Белев. В результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадало десять человек: шестерых госпитализировали, еще четверым медики оказали помощь на месте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об ответе на удар ВСУ ATACMS по территории России

      Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завершит карьеру

      Раскрыты подробности задержания за коррупцию подмосковной чиновницы

      Пушилин рассказал о состоянии Курахово после взятия города под контроль

      В Эстонии сочли закрытие границы с Россией неразумным

      В Румынии обвинили Россию в организации диверсии

      Политолог заявил о страхе немцев перед диалогом Путина и Трампа

      Антироссийские санкции стали поводом для встречи Орбана и Вучича

      Российские бойцы зачистили около 600 зданий в боях за один населенный пункт в зоне СВО

      Московские врачи помогли искусанной обезьяной в Китае россиянке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше