Иностранный футболист клуба РПЛ пожаловался на зарплату в рублях

Футболист «Оренбурга» Иван Башич пожаловался на зарплату в рублях

Полузащитник «Оренбурга» из Боснии и Герцеговины Иван Башич пожаловался на зарплату в рублях. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Иностранный футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что ему стало затруднительно отправлять деньги домой из-за санкций. Он добавил, что его раздражает постоянно растущий курс евро к рублю.

22-летний Башич выступает за Оренбург с 2022 года. На его счету 60 матчей в составе команды и четыре забитых мяча.

Ранее на рост цен в России пожаловался нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров. По словам хоккеиста, сейчас он зарабатывает в два раза больше, чем пять лет назад, но прироста в доходах не ощущает.