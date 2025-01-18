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14:50, 18 января 2025Спорт

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завершит карьеру

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завершит карьеру по окончании сезона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO/christian heilwagen / Globallookpress.com

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бе на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Биатлонист заявил, что для него пришло время сделать приоритетом семью. Он подчеркнул, что планировал продолжать выступления еще год, однако участие в Олимпийских играх требовало бы от него слишком больших затрат. «Давайте наслаждаться последними гонками вместе», — подытожил 31-летний Бе.

Ранее Йоханнес Бе установил рекорд по количеству побед в гонках на этапах Кубка мира в течение одного сезона. 16 марта 2023 года норвежец выиграл спринт на этапе в Холменколлене и одержал 17-ю победу. Спортсмен превзошел собственное достижение, которое было установлено в сезоне-2018/2019.

Кроме побед на Олимпиаде Бе 20 раз становился чемпионом мира и пять раз обладателем Кубка мира в общем зачете.

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