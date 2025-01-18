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20:44, 18 января 2025Спорт

Овечкина расстроили фанатки с оскорбительными плакатами

Фетисов рассказал, что фанатки в Канаде чуть не довели Овечкина до слез
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Roberts / Imagn Images / Reuters

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина расстроили фанатки в Канаде во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с клубом «Оттава Сенаторс». Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, слова которого передает «Матч ТВ».

«Александр в наши дни настоящий посол доброй воли. Недавно с ним разговаривали, и Овечкин рассказал, что в Оттаве на трибунах девчонки со всякими оскорбительными плакатами стояли. Чуть ли не до слез его довели», — поделился Фетисов. Он отметил, что посоветовал форварду терпеть, нацеливаться на большие результаты и не опускать руки.

В матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторс» (1:0) Овечкин стал автором победной шайбы. Форвард установил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил (179).

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.

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