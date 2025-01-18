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03:34, 18 января 2025Россия

Пушков указал на просчет ЕС из-за санкций против России

Пушков: В странах ЕС не смогли заметить, что их ослабляют санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В странах Европейского союза (ЕС) не смогли заметить, что их ослабляют санкции против России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС не будет отменять санкции против России. «Видимо, там за 3 года не заметили, что именно санкции против России и ослабляют прежде всего ЕС», — отметил Пушков. Он посоветовал западным лидерам обратить внимание на «темпы роста», а также «на кризис системных партий, на инфляцию, закрытие предприятий в Германии, общее резкое снижение конкурентоспособности, плохие показатели экономики».

Ранее Кая Каллас объяснила, что рестрикции являются инструментов давления на Москву, поэтому они «совершенно необходимы». По ее словам, их отмена ухудшит позиции ЕС в случае переговоров.

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