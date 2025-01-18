Пушков: В странах ЕС не смогли заметить, что их ослабляют санкции против России

В странах Европейского союза (ЕС) не смогли заметить, что их ослабляют санкции против России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС не будет отменять санкции против России. «Видимо, там за 3 года не заметили, что именно санкции против России и ослабляют прежде всего ЕС», — отметил Пушков. Он посоветовал западным лидерам обратить внимание на «темпы роста», а также «на кризис системных партий, на инфляцию, закрытие предприятий в Германии, общее резкое снижение конкурентоспособности, плохие показатели экономики».

Ранее Кая Каллас объяснила, что рестрикции являются инструментов давления на Москву, поэтому они «совершенно необходимы». По ее словам, их отмена ухудшит позиции ЕС в случае переговоров.

