Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения о двойном налогообложении

РФ и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения

Власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершили переговоры по подготовке соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

Отмечается, что делегации двух стран парафировали проект документа. Последний раунд переговоров прошел в Дубае. Проект соглашения подписали замглавы Минфина России Алексей Сазанов и его эмиратский коллега Юнис Хаджи аль-Хури.

Агентство подчеркивает, что документ позволит создать благоприятную налоговую базу для инвестиций. Кроме того, он поможет устранить налоговые барьеры, препятствующие деятельности инвесторов.