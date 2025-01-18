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21:30, 18 января 2025Мир

Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения о двойном налогообложении

РФ и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершили переговоры по подготовке соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

Отмечается, что делегации двух стран парафировали проект документа. Последний раунд переговоров прошел в Дубае. Проект соглашения подписали замглавы Минфина России Алексей Сазанов и его эмиратский коллега Юнис Хаджи аль-Хури.

Агентство подчеркивает, что документ позволит создать благоприятную налоговую базу для инвестиций. Кроме того, он поможет устранить налоговые барьеры, препятствующие деятельности инвесторов.

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