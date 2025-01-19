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05:11, 19 января 2025Мир

Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главой МИД Британии Лэмми Ближний Восток, Украину и Китай
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ludovic Marin / Pool

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, украинский конфликт и соперничество с Китаем. Об этом проинформировали в Госдепе, пишет РИА Новости.

«Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании», — сказано в сообщении.

Как утверждается, Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Британии.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал уходящего с поста госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о военной помощи Украине. Блинкен ранее выступил с заявлением о том, что именно Вашингтон дал Украине возможность оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

До этого госсекретарь Штатов рассказал, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине.

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