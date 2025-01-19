Брат Нурмагомедова сломал руку в бою за титул чемпиона UFC

Боец MMA Умар Нурмагомедов сломал руку в бою за титул чемпиона UFC c Двалишвили

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов сломал руку в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Менеджер заявил, что Нурмагомедов получил повреждение в первом раунде, подчеркнув, что это не является оправданием его поражения. Он приложил фотографию левой руки бойца, на которой заметна травма.

Поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили прошел на турнире в Лос-Анджелесе и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский титул.

Умар Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.