Брат Нурмагомедова проиграл в бою за титул чемпиона UFC

Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел на турнире в Лос-Анджелесе и завершился победой грузинского срортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский титул.

Умар Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Россиянин впервые боролся за титул в легчайшем весе, а грузин в первый раз защищал пояс.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.