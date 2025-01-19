Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Болонья
3:1
Завершен
Монца
Италия — Серия А|21-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Брентфорд
0:2
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Ланс
1:2
Завершен
ПСЖ
Франция — Лига 1|18-й тур
Арсенал
2:2
Завершен
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|22-й тур
09:17, 19 января 2025Спорт

Брат Нурмагомедова проиграл в бою за титул чемпиона UFC

Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел на турнире в Лос-Анджелесе и завершился победой грузинского срортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский титул.

Умар Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Россиянин впервые боролся за титул в легчайшем весе, а грузин в первый раз защищал пояс.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

      Поставки российских фруктов и овощей в ЕС рухнули

      Задержанная за коррупцию подмосковная чиновница признала вину

      Брат Нурмагомедова проиграл в бою за титул чемпиона UFC

      Махачев в рекордный раз защитил чемпионский пояс UFC

      Иностранные права части живужих в России людей станут недействительными

      Трамп прибыл в Вашингтон

      ПВО сбила беспилотники в двух российских регионах

      TikTok перестал работать в США

      В Британии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше