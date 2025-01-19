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11:49, 19 января 2025Спорт

Двалишвили прокомментировал победу над братом Нурмагомедова

Боец UFC Двалишвили о победе над братом Нурмагомедова: Весь мир был против меня
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Мераб Двалишвили прокомментировал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Его слова приводит Sport24.

«Весь мир был против меня, но мне плевать, я верил в себя и делал тяжелую работу. Я родом из деревни, я работал на стройке, а Умар всю жизнь тренировался», — заявил спортсмен. Он назвал соперника жестким и сильным.

Поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили прошел на турнире в Лос-Анджелесе и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский титул.

Умар Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

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