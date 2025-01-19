Двалишвили прокомментировал победу над братом Нурмагомедова

Боец UFC Двалишвили о победе над братом Нурмагомедова: Весь мир был против меня

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Мераб Двалишвили прокомментировал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Его слова приводит Sport24.

«Весь мир был против меня, но мне плевать, я верил в себя и делал тяжелую работу. Я родом из деревни, я работал на стройке, а Умар всю жизнь тренировался», — заявил спортсмен. Он назвал соперника жестким и сильным.

Поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили прошел на турнире в Лос-Анджелесе и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский титул.

Умар Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

