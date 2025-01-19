Джокович решил бойкотировать интервью на Australian Open

Новак Джокович отказался давать интервью на Australian Open из-за оскорблений

Сербский теннисист Новак Джокович решил бойкотировать интервью на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Он опубликовал обращение на своей странице в соцсети X.

Джокович отказался общаться с медиа из-за того, что местный журналист высмеял сербских болельщиков, а также допустил оскорбительные замечания в его адрес. «С тех пор он не принес никаких публичных извинений. Не сделал этого и сам канал. Так как они являются официальными вещателями, я решил не давать для них интервью», — заявил теннисист.

Джокович является десятикратным победителем Australian Open. В текущем розыгрыше он дошел до четвертьфинала, где сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проигнорировал пресс-конференцию после вылета с Australian Open. Впоследствии он был оштрафован.