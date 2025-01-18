Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Болонья
3:1
Завершен
Монца
Италия — Серия А|21-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Брентфорд
0:2
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Ланс
1:0
2-й тайм
live
ПСЖ
Франция — Лига 1|18-й тур
Арсенал
Сегодня
20:30 (Мск)
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|22-й тур
20:02, 18 января 2025Спорт

Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Australian Open

Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Australian Open
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за неспортивное поведение на Australian Open. Об этом сообщает AFP.

10 тысяч долларов Медведев должен будет заплатить за то, что несколько раз ударил ракеткой по сетке, сломав инвентарь и камеру. Инцидент произошел в матче первого круга против представителя Таиланда Касидита Самрея.

Еще 66 тысяч долларов Медведев заплатит за поведение в матче второго круга против американца Лернера Тьена. На корте он бросил ракетку и поспорил с судьей, а после не пришел на пресс-конференцию.

Медведев показал худший результат на Australian Open с 2018 года. Теннисист, который является пятой ракеткой России, вылетел во втором круге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Australian Open

      Украину назвали вредоносной для Европы

      Четырех подозреваемых в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи отправили в СИЗО

      Телеведущий Николаев отреагировал на слухи о своей деменции

      На Украине лишат возможности поступить в вуз без военной подготовки

      Губерниев высказался о возможной отмене двойного гражданства в России

      Десятки человек пострадали при обрушении канатной дороги на курорте

      Бербок прокомментировала шумиху вокруг фото с протянувшим к ней руку Шольцем

      Пушилин рассказал о подземных городках ВСУ в Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше