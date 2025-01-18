Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Australian Open

Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Australian Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за неспортивное поведение на Australian Open. Об этом сообщает AFP.

10 тысяч долларов Медведев должен будет заплатить за то, что несколько раз ударил ракеткой по сетке, сломав инвентарь и камеру. Инцидент произошел в матче первого круга против представителя Таиланда Касидита Самрея.

Еще 66 тысяч долларов Медведев заплатит за поведение в матче второго круга против американца Лернера Тьена. На корте он бросил ракетку и поспорил с судьей, а после не пришел на пресс-конференцию.

Медведев показал худший результат на Australian Open с 2018 года. Теннисист, который является пятой ракеткой России, вылетел во втором круге.