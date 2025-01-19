Махачев в рекордный раз защитил чемпионский пояс UFC

Боец MMA Ислам Махачев победил бразильца Мойкано и защитил чемпионский титул UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Лос-Анджелесе (СШП) и завершился победой отечественного спортсмена удушающим приемом в первом раунде. Махачев в рекордный, четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

В активе Махачева теперь 27 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и шесть поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

Ранее российский боец ММА Арман Царукян снялся с поединка против Махачева. Причиной стала травма спины спортсмена.

