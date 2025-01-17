Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
4:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:3
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беатрис Хаддад-Майя
Завтра
06:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Алекс Михельсен
Завтра
03:00 (Мск)
Карен Хачанов
Australian Open (м)
21:46, 17 января 2025Спорт

Бой Махачева и Царукяна на UFC отменили

Боец MMA Арман Царукян снялся с поединка против Махачева на турнире UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян снялся с поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против соотечественника Ислама Махачева. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.

Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано. Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января.

Поединок Махачева и Царукяна должен был стать главным поединком вечера. Махачев провел бы четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это был бы первый титульный бой.

В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. Царукян выиграл 22 схватки и трижды терпел поражение. Первый поединок между бойцами, который прошел 20 апреля 2019 года, завершился победой Махачева судейским решением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      Российские коммунальщики заплатят сотни тысяч рублей за упавшую в яму с золой школьницу

      В США напомнили об ошибках Запада насчет России

      Иностранные футболисты бегут из России. За последнюю неделю на сборы не явились четыре игрока

      При взрыве газа в жилом доме в российском городе погиб человек

      Госсекретарь США сделал признание во время прощального обращения

      В Британии опубликовали выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера

      Путин рассказал о прозвище главы МИД СССР Громыко

      Фицо возмутился приглашением Зеленского в Киев

      В пожаре в Нижегородской области спасли семерых человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше