Бой Махачева и Царукяна на UFC отменили

Боец MMA Арман Царукян снялся с поединка против Махачева на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян снялся с поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против соотечественника Ислама Махачева. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.

Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано. Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января.

Поединок Махачева и Царукяна должен был стать главным поединком вечера. Махачев провел бы четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это был бы первый титульный бой.

В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. Царукян выиграл 22 схватки и трижды терпел поражение. Первый поединок между бойцами, который прошел 20 апреля 2019 года, завершился победой Махачева судейским решением.