Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над братом Нурмагомедова

Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил грузина Мераба Двалишвили с победой над россиянином Умаром Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Ян назвал победу впечатляющей. «Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — заявил он.

Поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили прошел на турнире в Лос-Анджелесе и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский титул.

Умар Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

