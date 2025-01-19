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09:55, 19 января 2025Из жизни

Работодатель попытался забрать у сотрудника выигранный в лотерею 51 миллион рублей

SCMP: Работодатель потребовал у китайца выигранный в лотерею 51 миллион рублей
Екатерина Ештокина
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Фото: Thanida Siritan / Shutterstock / Fotodom

Житель китайского города Нинбо провинции Чжэцзя выиграл в лотерею 51 миллион рублей, однако компания, в которой он работает, потребовала забрать у него джекпот и разделить его между всеми сотрудниками. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что история произошла в 2019 году, но известно о ней стало лишь сейчас. Так, в одной из организаций на корпоративной вечеринке сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них оказался выигрышным, и сотрудник стал обладателем 6 миллионов юаней (820 тысяч долларов по курсу 2019 года и 50,8 миллиона рублей).

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Узнав о победе работника, руководство фирмы попыталось вернуть лотерейный билет, чтобы разделить деньги между всеми коллегами. Китаец отказался выполнять просьбу, вследствие чего ситуация сильно обострилась, и пришлось вызывать полицию.

По данным источников издания, розыгрыш лотерейных билетов, которые раздали работникам 2 марта, прошел еще 28 февраля. Так, компания намеренно закупила просроченные билеты и поручила бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не оказался удачным, прежде чем их вручат персоналу. Однако отмечается, что кто-то при проверке ошибся.

Ранее в январе мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей. Счастливчик рассказал, что никогда не увлекался лотереями. При этом его отец постоянно покупает лотерейные билеты, и как-то Аллен вдохновился его примером.

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