Работодатель попытался забрать у сотрудника выигранный в лотерею 51 миллион рублей

Житель китайского города Нинбо провинции Чжэцзя выиграл в лотерею 51 миллион рублей, однако компания, в которой он работает, потребовала забрать у него джекпот и разделить его между всеми сотрудниками. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Уточняется, что история произошла в 2019 году, но известно о ней стало лишь сейчас. Так, в одной из организаций на корпоративной вечеринке сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них оказался выигрышным, и сотрудник стал обладателем 6 миллионов юаней (820 тысяч долларов по курсу 2019 года и 50,8 миллиона рублей).
Узнав о победе работника, руководство фирмы попыталось вернуть лотерейный билет, чтобы разделить деньги между всеми коллегами. Китаец отказался выполнять просьбу, вследствие чего ситуация сильно обострилась, и пришлось вызывать полицию.
По данным источников издания, розыгрыш лотерейных билетов, которые раздали работникам 2 марта, прошел еще 28 февраля. Так, компания намеренно закупила просроченные билеты и поручила бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не оказался удачным, прежде чем их вручат персоналу. Однако отмечается, что кто-то при проверке ошибся.
Ранее в январе мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей. Счастливчик рассказал, что никогда не увлекался лотереями. При этом его отец постоянно покупает лотерейные билеты, и как-то Аллен вдохновился его примером.