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11:06, 19 января 2025Мир

Раскрыта особенность обнаруженного в Китае вируса оспы обезьян

Академик Нетесов: Вирус оспы обезьян в Китае может передаваться респираторно
Екатерина Ештокина

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Вирус мутировавшей оспы обезьян, обнаруженный в Китае, назвали передающимся респираторно. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

«В Африке есть две разновидности вируса оспы обезьян — центрально-африканская и западно-африканская, и вот центрально-африканская разновидность как раз характерна для Конго, откуда он приехал. Там отмечен рост респираторного пути передачи вируса. Выявленная разновидность вируса может и дальше эволюционировать, особенно в такой густо населенной стране, как Китай», — заявил Нетесов.

В то же время ученый подчеркнул, что Китай является организованной страной, которая имеет необходимое количество запаса вакцин. «Я уверен на 99 процентов, что если ситуация начнет развиваться, то они начнут вакцинацию», — высказался академик.

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Известно, что в Китае выявлен групповой случай оспы обезьян. Заболевшим стал иностранный гражданин, который жил в Демократической Республике Конго, и еще четыре человека, вступившие с ним в контакт.

Ранее в январе в России оценили угрозу распространения мутировавшей оспы обезьян. Отмечалось, что российские медики контролируют ситуацию и в том числе с помощью системы «Периметр» следят за пересекающими границу лицами, изучая их состояние здоровья.

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