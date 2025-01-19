Украина стягивает технику НАТО в Курскую область. Под Суджу также бросают элитное подразделение ВСУ

Shot: ВСУ стягивают большое количество техники НАТО к Судже под Курском

Украина стягивает в Курскую область большое количество техники стран НАТО, о чем стало известно Telegram-каналу Shot. По данным издания, масштабное передвижение техники ВСУ в частично оккупированном российском регионе фиксируют военные ВС РФ.

Также сообщается, что под Суджу бросают одно из самых элитных подразделений — 73-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины. Кроме того, близ российского города формируются три батальонные тактические группы, утверждает канал, ссылаясь на бойцов нескольких подразделений армии России.

Другой полк ССО уже был замечен в курском приграничье

Издание отметило, что 73-й полк ССО в 2024 году несколько раз пытался высадиться на островах в устье Днепра в Херсонской области, в том числе на Тендровскую косу, однако понес большие потери.

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

В декабре российские военнослужащие рассказывали, что в Курской области уже вели бой с подразделением Сил специальных операций. Это происходило в районе Плехово. «Брали очень хорошую точку, тактическую высоту, которая перекрывала дорогу подвозов всего имущества и продовольствия в населенный пункт Плехово. Ну, там встретились с ребятами ССО», — вспомнил командир батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Гранит.

Военнослужащий добавил, что украинские военные были хорошо подготовлены, однако российские бойцы выполнили задачу и полностью уничтожили подразделение ССО.

Фото: Andrii Marienko / AP

В стягивании техники в Суджу увидели подготовку к инаугурации Трампа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел, что ВСУ стягивают технику НАТО к Судже в связи с приближающейся инаугурацией нового президента США Дональда Трампа 20 января.

«Все ждут после инаугурации каких-то действий. [Президент Украины Владимир] Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70 процентов оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий уже освобождены. Было 1250 квадратных километров, сейчас осталось около 400 километров», — сказал депутат.

Вокруг Суджи освобождаются один за другим населенные пункты, и Украина, соответственно, пытается каким-то образом сохранить свое присутствие на территории Курской области для того, чтобы в дальнейшем это использовать как свой определенный аргумент, считает Чепа.