Последствия цветения растений в разгар зимы объяснили

Ученый Чуб: Раннее цветение, как правило, для растений не опасно

Раннее цветение, как правило, не представляет опасности для растений. О реакции растений на аномальное тепло в разгар зимы aif.ru рассказал директор Ботанического сада МГУ, профессор Владимир Чуб.

Некоторые растения начали цвести в Москве на фоне январской оттепели. Так, из-под земли в столице начали появляться подснежники, проросли тюльпаны, а на деревьях возникли почки. Однако такое явление хоть и не свойственно для января, но все же не феномен и последствиями не грозит. «Цветение подснежников уже наблюдалось в декабре прошлого года. Так что это не редкость», — пояснил ученый. По его словам, мягкая и малоснежная зима наблюдалась в столице и в прежние годы, а первоцветы регулярно прорастают вблизи теплотрасс несмотря на зимние холода.

Как отметил Чуб, проросшие растения скоро вновь засыплет снегом, под которым они спокойно перетерпят зиму. Листы багульника, который также может начать цвести в оттепель, мороза все-таки не выдержат. Но рододендрон, зацветая зимой, переживет холода и весной будет просто зеленеть.

Ранее сообщалось, что к 20 января в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели подснежники. При этом с этой недели в Москве ожидаются похолодание и снегопады, а с 25-го числа — устойчиво отрицательные температуры.