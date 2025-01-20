Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

Синоптик Шувалов: Эта неделя в Москве выдастся снежной и достаточно морозной

В ближайшие дни в Москву вернутся морозы и снегопад. Когда столичным жителям ждать хрустящего снега, Life.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снежный покров в Москве установится небольшой — 30-сантиметровых сугробов в городе не предвидится, однако трава скроется под снегом. Снегопад прогнозируется в среду-четверг, 22-23 января. Со вторника похолодает, к утру 21-го числа столбики термометров опустятся до минус 8 градусов в Москве и до минус 10 по области, обещает Шувалов.

Минусовые температуры сохранятся в столичном регионе по меньшей мере до пятницы, 24 января. Несмотря на морозец, по словам синоптика, теплая шуба москвичам не пригодится, хватит и куртки. До конца зимы мегаполис еще увидит морозы и арктические вторжения, но долго они не продлятся, уверяет Шувалов.

Заметное похолодание может наблюдаться и в последних числах января. По прогнозам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, зима «опомнится» к 25 января — тогда температура в столице станет устойчиво отрицательной, но до климатической нормы не доберется.