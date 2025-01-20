Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:16, 20 января 2025Экономика

Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

Синоптик Шувалов: Эта неделя в Москве выдастся снежной и достаточно морозной
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В ближайшие дни в Москву вернутся морозы и снегопад. Когда столичным жителям ждать хрустящего снега, Life.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снежный покров в Москве установится небольшой — 30-сантиметровых сугробов в городе не предвидится, однако трава скроется под снегом. Снегопад прогнозируется в среду-четверг, 22-23 января. Со вторника похолодает, к утру 21-го числа столбики термометров опустятся до минус 8 градусов в Москве и до минус 10 по области, обещает Шувалов.

Минусовые температуры сохранятся в столичном регионе по меньшей мере до пятницы, 24 января. Несмотря на морозец, по словам синоптика, теплая шуба москвичам не пригодится, хватит и куртки. До конца зимы мегаполис еще увидит морозы и арктические вторжения, но долго они не продлятся, уверяет Шувалов.

Заметное похолодание может наблюдаться и в последних числах января. По прогнозам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, зима «опомнится» к 25 января — тогда температура в столице станет устойчиво отрицательной, но до климатической нормы не доберется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше