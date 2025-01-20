Короткий дневной сон оказался полезен для работы мозга

Психиатр Костюк: 15-минутный дневной сон помогает улучшать концентрацию

Короткий дневной сон полезен для здоровья и работы мозга: он помогает повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, рассказал главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк. Его слова передают РИА Новости.

По словам Костюка, даже 15-20-минутный сон помогает организму перезагрузиться, поднимает уровень энергии и значительно улучшает концентрацию внимания. «Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня», — считает психиатр.

Также для перезагрузки и восстановления сил психиатр порекомендовал выполнять дыхательные и релаксационные практики. На пользу здоровью, по его мнению, пойдут и прослушивание музыки, чтение, общение с близкими, физическая активность. «Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки», — подытожил врач.

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