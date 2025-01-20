Опровергнута информация о покупке волонтерами из Алушты защиты от мазута на свои деньги

Сообщение о покупке волонтерами из Алушты СИЗ на свои деньги не подтвердилось

Сообщение о том, что волонтеры из Алушты вынуждены покупать средства индивидуальной защиты (СИЗ) от мазута на свои деньги, не подтвердилось. Ранее эта информация появилась на сайте издания Mash.

Материал подкреплен фотографией «расходной накладной», в которой поставщиком СИЗ значится склад штаба волонтеров Анапы. При этом на бумаге отсутствуют печати и фамилии тех, кто якобы получал и выдавал указанные там расходники. Таким образом, установить подлинность данного документа не представляется возможным.

В этой же новости есть опровержение от главы администрации Алушты Галины Огневой. Она заверяет, что волонтеры обеспечены всем необходимым. В своем Telegram-канале чиновница опубликовала фото и видео, на которых запечатлено, как глава муниципального образования Борис Егоров, руководитель Малореченского территориального органа Алексей Ковалев и депутат горсовета Вадим Борисюк доставляют волонтерам средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные костюмы и медикаменты. При этом Огнева заметила, что волонтеры, находящиеся в Штабе села Солнечногорское, по неизвестным причинам отказались принять помощь.

Замглавы руководителя администрации города Алушты Руслан Халич в интервью медиапроекту «Добро.Медиа» заявил, что добровольцам, которые помогают ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море, выдают защитные костюмы (на выбор: с синей полоской – для работы с водой, и обычные – для сухих работ). Также волонтеры получают резиновые сапоги, респираторы, перчатки и все необходимое.

В свою очередь, пресс-служба администрации Алушты в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что волонтерам выделено несколько помещений на улице Ленина, 116. В штаб доставляются СИЗ, лекарства, медикаменты как для людей, так и для птиц.

Данная новость не получила широкого распространения в СМИ. Помимо первоисточника, ее подхватили ряд Telegram-каналов с небольшой аудиторией, а также Лента новостей Крыма.

13 января «Mash на волне» опубликовал информацию о том, что волонтеры жалуются на нехватку инструментов и людей для спасения птиц. Ее сразу же опровергла Огнева, подчеркнув, что запаса медикаментов хватит на три дня, новая партия ожидается из Симферополя.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

