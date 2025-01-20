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19:51, 20 января 2025Путешествия

Пассажирский самолет объявил о чрезвычайной ситуации через полтора часа полета

Летевший в Рим самолет Jet2 объявил о чрезвычайной ситуации и сменил курс
Алина Черненко

Фото: Scott Heppell / AP

Самолет авиакомпании Jet2 объявил о чрезвычайной ситуации через полтора часа полета и резко сменил курс. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Глазго, Шотландия, в Рим, Италия. Boeing 737-800 развернулся над Парижем, направился в Лондон и благополучно приземлился в аэропорту Станстед.

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Один из пассажиров рейса рассказал изданию, что, по всей видимости, во время полета возникла проблема с индикатором уровня топлива, который показывал значение ниже ожидаемого. По его словам, после посадки специалисты осмотрели борт и не нашли признаков утечки.

18 января летевший в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.

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