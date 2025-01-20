Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде

Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала Australian Open в парах

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала Australian Open-2025 в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга спортсменки победили представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки. Продолжительность игры составила 1 час и 6 минут, россиянки взяли верх в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале россиянки встретятся с победительницами матча между дуэтами Ван Синьюй/Чжэн Сайсай — Камилла Рахимова/Сара Соррибес-Тормо. Эта встреча пройдет позднее 20 января.

Андреева и Шнайдер принесли сборной России единственную медаль Олимпиады-2024 в Париже. Теннисистки стали вице-чемпионками парного турнира.