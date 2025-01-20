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10:55, 20 января 2025Наука и техника

Найден признак скорого выхода iPhone SE

В Bloomberg увидели признак скорого выхода новой модели iPhone SE
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман выяснил, что смартфоны iPhone SE третьего поколения практически исчезли из продажи. Об это сообщается в заметке на сайте агентства.

Журналист узнал, что практически во всех магазинах Apple в США смартфоны iPhone SE исчезли из продажи. По его мнению, это явный признак скорого выхода модели SE нового поколения. Опрошенные Гурманом источники среди ретейлеров также подтвердили, что недорогой смартфон стал исчезать из магазинов — найти аппарат в американской продаже становится сложнее.

Марк Гурман отметил, что исчезновение iPhone SE третьего поколения имеет две причины. Во-первых, уже весной Apple представит аппарат четвертого поколения, поэтому не видит смысла копить на складах запасы актуального смартфона. Во-вторых, руководители IT-гиганта не собираются оставлять в продаже iPhone SE, выпущенный в 2022 году — и, соответственно, предлагать его потребителям по сниженной цене.

По информации Гурман, обновленный девайс получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, модуль Face ID, 48-мегапиксельную камеру, порт USB-C, поддержку 5G. Специалист считает, что Apple представит аппарат в апреле.

Ранее в Reuters рассказали, что Apple не сможет выпускать новейшие процессоры для iPhone на заводах в США. Это связано с высокой себестоимостью чипов и проблемами с цепочками поставок.

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