Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:06, 9 января 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода iPhone SE

Apple выпустит смартфон iPhone SE и планшет iPad 11 в апреле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Корпорация Apple представит новое поколение недорогого смартфона iPhone SE в середине весны. Об этом в своем X сообщил известный инсайдер Марк Гурман.

По информации Гурмана, новый iPhone SE разрабатывается на основе iOS 18.3. Обновление операционной системы должно выйти в апреле — примерно в то же время Apple собирается представить и смартфон. Также специалист раскрыл сроки выхода планшета iPad 11: аппарат должен появится в апреле вместе с выпуском iPadOS 18.3.

Таким образом, Марк Гурман опроверг слухи о том, что Apple анонсирует iPhone SE уже в январе — в начале года об этом сообщил блогер под ником AppleTrack. Также ранее считалось, что американская компания должна представить модель SE в марте. В том числе, об этом рассказывали аналитики банка Barclays.

Марк Гурман не стал подтверждать характеристик iPhone SE. Но еще осенью инсайдеры рассказывали, что смартфон должен получить OLED-экран, дизайн в стиле iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

С 28 декабря корпорация Apple прекратила продажи смартфонов с Lightning на территории Евросоюза (ЕС). Это связано с вступлением в силу директивы, которая разрешает продавать гаджеты, оснащенные только разъемом USB-C.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Время поджимает». В команде Трампа дали 100 дней на разрешение конфликта на Украине и назвали главную ошибку Байдена

      Российские штурмовики взяли в плен 11 солдат ВСУ в Курахово

      Команда Овечкина устроила массовую драку во время матча НХЛ

      В США назвали риски для Трампа из-за присоединения Канады

      В НАТО признали неспособность эффективно противостоять России

      Россиянам предложили чаще есть морепродукты и шпинат

      Медведев заявил о нескучном начале нового президентского срока Трампа

      В США предсказали срыв командой Трампа мирных переговоров по Украине

      В России предложили ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

      ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ близ Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше