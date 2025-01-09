Раскрыты сроки выхода iPhone SE

Apple выпустит смартфон iPhone SE и планшет iPad 11 в апреле

Корпорация Apple представит новое поколение недорогого смартфона iPhone SE в середине весны. Об этом в своем X сообщил известный инсайдер Марк Гурман.

По информации Гурмана, новый iPhone SE разрабатывается на основе iOS 18.3. Обновление операционной системы должно выйти в апреле — примерно в то же время Apple собирается представить и смартфон. Также специалист раскрыл сроки выхода планшета iPad 11: аппарат должен появится в апреле вместе с выпуском iPadOS 18.3.

Таким образом, Марк Гурман опроверг слухи о том, что Apple анонсирует iPhone SE уже в январе — в начале года об этом сообщил блогер под ником AppleTrack. Также ранее считалось, что американская компания должна представить модель SE в марте. В том числе, об этом рассказывали аналитики банка Barclays.

Марк Гурман не стал подтверждать характеристик iPhone SE. Но еще осенью инсайдеры рассказывали, что смартфон должен получить OLED-экран, дизайн в стиле iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

С 28 декабря корпорация Apple прекратила продажи смартфонов с Lightning на территории Евросоюза (ЕС). Это связано с вступлением в силу директивы, которая разрешает продавать гаджеты, оснащенные только разъемом USB-C.