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09:01, 28 декабря 2024Наука и техника

Apple прекратила продажи старых iPhone в Европе

Продажи iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE в Европе прекратили из-за запрета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thai Nguyen / Unsplash

С 28 декабря корпорация Apple прекратила продажи смартфонов с Lightning на территории Евросоюза (ЕС). На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE больше нельзя официально прибрести в большинстве европейских стран. Несмотря на то, что устройства вышли на рынок относительно недавно — все телефоны появились в 2022 году, их продажи завершились из-за новых европейских законов.

28 декабря 2024 года в ЕС вступила в силу директива, которая разрешает продавать гаджеты, оснащенные только разъемом USB-C. Все смартфоны Apple, вышедшие до 2023-го, имели порт Lightning, а поэтому оказались под запретом.

По словам журналистов 9to5Mac, для пользователей iPhone эта новость скорее является плохой, чем хорошей. Представленные на рынке iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE были самыми доступными смартфонами Apple, но теперь их нет. Тем не менее, авторы издания полагают, что американская компания и так прекратит продажи всех Lightning-телефонов осенью 2025 года.

В конце ноября аналитики Barclays заявили, что iPhone SE 4 анонсируют в марте 2025 года. Согласно их прогнозу, этот аппарат будет первым смартфоном Apple, который получит фирменный модем 5G.

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