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06:54, 20 января 2025Наука и техника

Apple не сможет выпускать новейшие iPhone в США

Reuters: Производство Apple в США ограничили из-за законов и цепочек поставок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Globallookpress.com

Корпорация Apple не сможет выпускать новейшие процессоры для iPhone на заводах в США. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Си Си Вэй заявил, что его компания столкнулась с проблемами при налаживании процессов на заводах в США. TSMC является главным производителем чипов для Apple. Из заявления руководителя компании следует, что TSMC не сможет производить в Соединенных Штатах самое передовое оборудование.

Си Си Вэй заметил, что его корпорация строила завод в штате Аризона минимум в два раза дольше, чем на Тайване. «Каждый шаг требует разрешения, а после одобрения разрешения это занимает как минимум вдвое больше времени, чем на Тайване», — подчеркнул топ-менеджер. Также Си Си Вэй заявил, что TSMC будет сложно использовать свои новейшие технологии в США — в том числе, из-за сложностей в цепочке поставок.

Так, оказалось, что стоимость поставок химикатов в США в пять раз выше, чем на Тайване. Кроме того, на родине Apple не хватает квалифицированных рабочих. Специалисты Reuters отметили, что из-за этого TSMC будет производить в США не самое новое оборудование, а выпуск новейших процессоров для Apple продолжится на Тайване.

В середине января источники агентства Nikkei рассказали, что Apple выпустит в 2025 году первый iPhone на основе произведенного в США процессора. Первым устройства, скорее всего, окажутся iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

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