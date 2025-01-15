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06:37, 15 января 2025Наука и техника

Apple впервые выпустит iPhone с чипом из США

Nikkei: Apple выпустит первый iPhone с чипом из США в первом квартале 2025-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple выпустит в 2025 году первый iPhone на основе произведенного в США процессора. Об этом сообщает агентство Nikkei.

В отчете инсайдеров отмечается, что тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), которая выпускает процессоры для Apple, готова запустить линию по производству чипов на своем заводе в Аризоне. «Первая партия коммерческих чипов массового производства ожидается уже в этом квартале», — отметили журналисты.

В материалах говорится, что тестовое производство процессоров для iPhone уже завершено — в настоящий момент Apple занимается оценкой качества. Если инженеры будут удовлетворены новой партией чипов, то компания будет готова выпустить первые iPhone, собранные в США. По большей части Apple собирает смартфоны и прочие гаджеты в Китае.

Сообщается, что чипы будут устанавливать в устройства предыдущих поколений: так, произведенные в США процессоры, скорее всего, получат iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Также на территории американского завода могут запустить производство процессоров для умных часов Apple Watch Ultra 2.

Журналисты Nikkei отметили, что Apple собиралась запустить производство чипов в США еще в 2024 году. Его старт ознаменует успех программы «Сделано в Америке» (Made in America), о которой в компании объявили еще в 2022 году.

Ранее журналисты издания 9to5Mac перечислили продукты, которые компания Apple должна представить в 2025 году. К ним отнесли iPad 11 и iPad Air, iPhone SE 4 поколения, MacBook Air с чипом M4, Mac Studio и Mac Pro на процессоре M4 и умный маячок AirTag 2.

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