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14:57, 20 января 2025Спорт

Тренер сборной России отреагировал на призыв главы FIS допустить россиян к турнирам

Бородавко о призыве вернуть россиян на турниры: Я бы не радовался раньше времени
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил призыв главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист напомнил, что FIS является общественной организацией, в которой решения принимаются коллегиально. «Не все так радужно, поскольку знаем мнение норвежской, финской, шведской стороны — они явные противники нашего возвращения. Я бы не радовался раньше времени», — заявил Бородавко.

Ранее Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от соревнований.

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