В Совфеде назвали мощнейшим ударом публикацию Трампом засекреченных досье США

Сенатор Пушков: Публикация Трампом засекреченных досье станет для США ударом

Публикация избранным президентом США Дональдом Трампом засекреченных досье, в том числе о расправе над руководителем Соединенных Штатов Джоном Кеннеди, который был президентом в 1961-1963 годах, и над борцом за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом, станет ударом для США. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал заявление Трампа, который во время выступления на митинге перед сторонниками в Вашингтоне пообещал опубликовать секретные материалы о расправе над Джоном Кеннеди и над его братом Робертом, а также над лауреатом Нобелевской премии Мартином Лютером Кингом. Новый руководитель США также пообещал рассекретить и другие дела, которые представляют большой общественный интерес.

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по "глубинному государству" в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — считает сенатор.

Он отметил, что наибольший общественный интерес представляют материалы о подлинной истории взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Трамп вступит в должность президента 20 января. Его инаугурация пройдет в ротонде Капитолия, а парад состоится на ближайшей спортивной арене. Трамп уже дал поручение своей команде устроить после инаугурации телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным.