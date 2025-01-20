В России ответили на сообщения о начале третьей мировой из-за одного действия США

Депутат Журова: Разрешение Украине бить вглубь РФ было подставой для Трампа

Принятое уходящим президентом США Джо Байденом решение разрешить Украине наносить удары вглубь территории России было подставой для новоизбранного американского лидера Дональда Трампа, считает первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответила на сообщения СМИ о начале третьей мировой войны из-за этого действия администрации Байдена.

Ранее испанское издание Rebelion писало, что решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны.

«Это, конечно, опасения. Пока никто не ударил, (...) вопрос в том, готовы ли НАТО до конца идти на конфликт с Россией. Вряд ли они на это осмелятся, тем более Трамп как новоизбранный президент может отменить эти решения», — отметила Журова

Ушедшая администрация США попыталась свалить все на Трампа, и, возможно, они это специально и делали, когда был последний месяц правления Байдена, чтобы подставить Трампа. (...) Вряд ли [президент Украины Владимир] Зеленский осмелится воспользоваться этим разрешением Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В ноябре Байден впервые разрешил Украине применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.