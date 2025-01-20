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13:26, 20 января 2025Интернет и СМИ

В Европе назвали началом третьей мировой войны одно решение Байдена по Украине

Rebelion назвало разрешение Киеву бить ракетами по России началом мировой войны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Craig Hudson / Reuters

Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны. Такое мнение выразили журналисты издания Rebelion, базирующегося в Европе.

«Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России», — утверждается в публикации.

Отмечается, что противостояние между ядерными державами предполагает масштабы конфронтации, невиданные во времена холодной войны. Одним из возможных последствий эскалации конфликта издание назвало применение ядерного оружия.

Ранее Минобороны России подтвердило, что утром 15 января был нанесен удар по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине — Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу.

Как заявило ведомство, это стало ответом на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS и крылатыми ракетами Storm Shadow, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идет газ по трубопроводу «Турецкий поток». Минобороны также пригрозило Украине, что «любые провокации киевского режима не останутся без ответа».

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