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19:09, 20 января 2025Спорт

«Зенит» купил футболиста за 40 миллионов евро

«Зенит» объявил о покупке футболиста «Ботафого» Луиса Энрике
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Руководство петербургского «Зенита» объявило о покупке полузащитника бразильского «Ботафого» Луиса Энрике. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт футболиста с петербургским клубом действует по схеме 4+1. «Зенит» поприветствовал полузащитника в Петербурге и пожелал новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых.

По информации Metaratings.ru, «Зенит» приобрел футболиста за 40 миллионов евро. Отмечается, что 32 миллиона составят фиксированные выплаты, а еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов за достижения.

Энрике забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 55 матчах за «Ботафого». Кроме того, в активе форварда шесть матчей и два гола за сборную Бразилии.

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