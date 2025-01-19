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13:01, 19 января 2025Спорт

«Зенит» захотел приобрести футболиста за 40 миллионов евро

Metaratings: «Зенит» купит футболиста «Ботафого» Энрике за 40 миллионов евро
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Руководство петербургского «Зенита» захотело купить нападающего бразильского «Ботафого» Луиса Энрике за 40 миллионов евро. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 32 миллиона составят фиксированные выплаты, а еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отмечается, что зарплата футболиста в «Зените» составит четыре миллиона евро в год с полагающимися бонусами.

Энрике забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 55 матчах за «Ботафого». Кроме того, в активе форварда шесть матчей и два гола за сборную Бразилии.

Ранее стало известно, что бразильский футболист «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение команды из отпуска. Отмечалось, что полузащитник намерен продолжить карьеру в бразильском чемпионате.

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