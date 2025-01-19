«Зенит» захотел приобрести футболиста за 40 миллионов евро

Руководство петербургского «Зенита» захотело купить нападающего бразильского «Ботафого» Луиса Энрике за 40 миллионов евро. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 32 миллиона составят фиксированные выплаты, а еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отмечается, что зарплата футболиста в «Зените» составит четыре миллиона евро в год с полагающимися бонусами.
Энрике забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 55 матчах за «Ботафого». Кроме того, в активе форварда шесть матчей и два гола за сборную Бразилии.
Ранее стало известно, что бразильский футболист «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение команды из отпуска. Отмечалось, что полузащитник намерен продолжить карьеру в бразильском чемпионате.