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13:36, 21 января 2025Путешествия

Американец напился на свидании в чебуречной Москвы и устроил погром из-за Трампа

Shot: американец устроил погром в московской чебуречной из-за Трампа
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Американец напился на свидании в одной из московских чебуречных и устроил там погром из-за президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

20 января 44-летний гражданин Соединенных Штатов Джон Джордан пригласил на ужин 31-летнюю россиянку Руслану в чебуречную на Сретенском бульваре. Пара купила две бутылки водки и чебуреки навынос.

Пока гости ждали заказ, они сильно напились и в итоге пробыли в заведении около четырех часов. «Когда разговор зашел за инаугурацию [Трампа], Джон стал совсем крейзи, — пишет источник. — Он орал, что лучше бы оставили [его предшественника на посту главы государства Джо] Байдена». Возлюбленная американца, в свою очередь, выражала поддержку избранному президенту.

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В итоге ссора посетителей вышла из-под контроля: Джон начал громко кричать, а затем уже оба стали раскидывать вещи. Сотрудникам заведения не удалось самостоятельно усмирить дебоширов, поэтому они вызвали полицию и скорую.

«Оказалось, что за столиком они еще и успели употребить наркотики, — говорится в сообщении. — Американца и его подружку доставили в токсикореанимацию с отравлением веществами».

Ранее пассажира авиакомпании Delta Airlines выгнали из самолета из-за футболки с Дональдом Трампом. Уточняется, что ситуация произошла в международном аэропорту Сарасота-Брадентон в американском штате Флорида.

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