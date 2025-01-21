Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать «Реал» по окончании сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он хочет покинуть клуб по окончании сезона. Его слова приводит Marca.

Специалист отметил, что не собирается уходить из команды в ближайшие четыре года, пока не закончится президентский срок главы «Реала» Флорентино Переса. «Моя цель — оставаться здесь в течение этих четырех лет. И тогда мы сможем попрощаться вместе», — заявил Анчелотти.

Тренер добавил, что не может точно определить дату, когда уйдет из «Реала». «Это не мне решать. Это может произойти завтра, через несколько матчей, через год, через пять лет», — отметил Анчелотти.

Об уходе итальянца из «Реала» 20 января сообщил Onda Cero. Уточнялось, что Анчелотти хочет досрочно расторгнуть контракт, который истекает в 2026 году.