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16:19, 20 января 2025Спорт

Стало известно о решении Анчелотти покинуть «Реал»

Onda Cero: тренер Анчелотти принял решение покинуть «Реал» по окончании сезона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Об этом стало известно Onda Cero.

У итальянского специалиста действующий контракт с испанским клубом до 2026 года, однако он хочет расторгнуть его досрочно. На решение Анчелотти не повлияет возможное завоевание титулов «Реалом».

Главным кандидатом на замену Анчелотти называется главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо. Испанец выступал за «Реал» в качестве игрока с 2009 по 2014 год.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с мадридцами тренер по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды выиграл Лигу чемпионов.

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