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12:06, 21 января 2025Спорт

Брат Нурмагомедова опустился в рейтинге UFC

Умар Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов потерял позицию в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обновленный список доступен на сайте промоушена.

Нурмагомедов опустился со второй на третью строчку рейтинга в легчайшем весе. Его место занял другой россиянин — Петр Ян.

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На турнире UFC 311 троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уступил Мерабу Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили защитил чемпионский титул.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

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