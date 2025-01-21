Двалишвили признался в обмане перед боем с братом Нурмагомедова

Двалишвили обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым из-за рассечения ноги

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Мераб Двалишвили признался в том, что обманул спортивную комиссию перед поединком с россиянином Умаром Нурмагомедовым на UFC 311. Его комментарий опубликовал Ариэль Хельвани в соцсети X.

Двалишвили рассказал, что скрыл сильное рассечение на правой голени, из-за которого его могли не допустить до турнира. «Парень из комиссии попросил меня показать ему голень, поэтому я поднял левую штанину, чтобы показать ему голень. Он продолжал говорить, а затем попросил показать другую ногу, поэтому я снова показал ему левую ногу, и он так и не узнал о порезе», — поделился грузин.

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Титульный поединок между Двалишвили и троюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершился победой первого единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, грузинский боец отстоял чемпионский пояс в легчайшем весе.

На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА.

