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16:40, 21 января 2025Спорт

Футболист «Динамо» оценил возможность проесть миллион за год

Вратарь «Динамо» Лещук: Могу проесть миллион за год, если ходить по ресторанам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, сколько денег тратит на еду. Его слова приводит «Советский спорт».

«Могу ли за год проесть миллион? Если ходить по ресторанам, то да», — заявил футболист. Спортсмен рассказал, что питается и дома, и в ресторанах, потому что живет один и готовить самому ему несколько тяжело.

Лещук рассказал, что обычно закупается в «Азбуке вкуса» около дома, но из-за высоких цен думает перейти в магазин попроще. «Есть какие-то продукты, которые можно купить, но в плане овощей и фруктов вообще плохо там. Я бы с удовольствием пошел на рынок закупаться, но его нет рядом с домом», — поделился он.

Ранее Лещук обратился к людям, которые возмущаются высокими зарплатами футболистов. Игрок предложил всем желающим пойти заниматься футболом.

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