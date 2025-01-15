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19:43, 15 января 2025Спорт

Вратарь «Динамо» ответил возмущающимся высокими зарплатами футболистов

Лещук предложил заниматься футболом тем, кто возмущается зарплатами футболистов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на претензии людей, которые возмущаются высокими зарплатами футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок предложил всем желающим пойти заниматься футболом. «Станешь профессиональным футболистом — будешь столько же получать», — заявил Лещук.

Вратарь добавил, что в последнее время встречает много бизнесменов, которые зарабатывают по 50 миллионов рублей. «Я на них смотрю и думаю: "Блин, почему я в футбол играю, а не бизнесом занимаюсь?" Потому что мне где-то мозгов не хватает делать бизнес», — заявил Лещук.

Ранее Лещук захотел развенчать стереотип о глупых футболистах «Глупые и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в "Динамо" достаточно начитанных людей», — заявил вратарь.

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