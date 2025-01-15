Вратарь «Динамо» ответил возмущающимся высокими зарплатами футболистов

Лещук предложил заниматься футболом тем, кто возмущается зарплатами футболистов

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на претензии людей, которые возмущаются высокими зарплатами футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок предложил всем желающим пойти заниматься футболом. «Станешь профессиональным футболистом — будешь столько же получать», — заявил Лещук.

Вратарь добавил, что в последнее время встречает много бизнесменов, которые зарабатывают по 50 миллионов рублей. «Я на них смотрю и думаю: "Блин, почему я в футбол играю, а не бизнесом занимаюсь?" Потому что мне где-то мозгов не хватает делать бизнес», — заявил Лещук.

Ранее Лещук захотел развенчать стереотип о глупых футболистах «Глупые и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в "Динамо" достаточно начитанных людей», — заявил вратарь.