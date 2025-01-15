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17:02, 15 января 2025Спорт

Вратарь «Динамо» захотел развенчать стереотип о глупых футболистах

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук: хочу исправить стереотип о глупых футболистах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук захотел развенчать стереотип о глупых футболистах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лещук рассказал, что ему больше нравится общаться не о футболе. «Хотя у нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в "Динамо" достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправить», — поделился он.

В декабре 2024-го Лещук установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). Он стал первым голкипером в истории турнира, поразившим ворота соперника с игры.

28-летний Лещук — воспитанник «Динамо», и на протяжении всей карьеры играет за бело-голубых. В текущем сезоне он провел за команду четыре матча в РПЛ и шесть в Кубке России.

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