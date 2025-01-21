Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 21 января 2025Силовые структуры

Глава СКР взял на контроль дело об отравлении крысиным ядом российских школьников

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении школьников из Приморья
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении учеников крысиным ядом в Приморском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

О госпитализации школьников с отравлением из села Покровка в Октябрьском районе стало известно 20 января. Пострадавшим сделали промывание желудка и поставили капельницы — сейчас они находятся под наблюдением.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Директора школы уже допросили. Позже выяснилось, что это ученик нашел кулек с содержимым, похожим на пшеничные семечки, под батареей и предложил друзьям попробовать. О том, что это крысиный яд, он не знал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск зиганул на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      Захарова призвала расследовать американскую пропаганду инклюзивности и многообразия

      Российский губернатор похвастался эффективной доставкой жителей региона в суды

      Популярный блогер побил незнакомца в прямом эфире

      Седокова начала готовиться к концертам после нервного срыва

      Клуб Mutabor сообщил о закрытии

      Росгвардия номинировала немецкую овчарку по кличке Базука на международную премию

      В отношении россиянина возбудили уголовное дело за посты в социальной сети

      Лавров объяснил отношения с Арменией отсутствием простых отношений с другими

      Китай начал активно замещать российский уголь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше