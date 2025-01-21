Глава СКР взял на контроль дело об отравлении крысиным ядом российских школьников

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении школьников из Приморья

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении учеников крысиным ядом в Приморском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

О госпитализации школьников с отравлением из села Покровка в Октябрьском районе стало известно 20 января. Пострадавшим сделали промывание желудка и поставили капельницы — сейчас они находятся под наблюдением.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Директора школы уже допросили. Позже выяснилось, что это ученик нашел кулек с содержимым, похожим на пшеничные семечки, под батареей и предложил друзьям попробовать. О том, что это крысиный яд, он не знал.

